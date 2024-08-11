رسمياً.. استقالة ظريف من حكومة بزشكيان

اعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، اليوم الأحد (11 آب 2024)، استقالته من منصبه في حكومة مسعود بزشكيان بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وقال ظريف في رسالة استقالته "أتمنى للرئيس مسعود بزشكيان وللفريق الحكومي الذين رشحهم للبرلمان لنيل الثقة النجاح".

وأضاف: "سوف اعمل في الجامعة واعلن اعتذاري من شعب ايران لعدم القدرة على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية".

وبيّن ظريف الذي دعم بزشكيان للفوز بالانتخابات الرئاسية "لقد قلت مراراً أن من حق الرئيس أن يختار أعضاء الحكومة، والمجلس التوجيهي واللجان هي هيئات استشارية وأنا ممتن لهم لمنحي شرف المشاركة في هذه التجربة الجديدة والمبادرة الشجاعة".

وتابع: "طبعاً أنا غير راض عن نتيجة عملي، وأشعر بالخجل من أنني لم أتمكن من الحصول على رأي خبراء اللجان وحضور النساء والشباب بشكل لائق كما وعدت وبطبيعة الحال، لا يزال هناك بعض نواب الرئيس المتبقين، الذين نأمل أن يعوضوا هذا النقص".

يذكر أن الرئيس مسعود بزشكيان عيّن ظريف قبل أسبوعين في منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية.