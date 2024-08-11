بايدن يجدد مخاوفه من "تقويض الديمقراطية" في الولايات المتحدة اذا ما فاز دونالد ترامب

جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، (11 آب 2024)، مخاوفه من "تقويض الديمقراطية" في الولايات المتحدة اذا ما فاز سلفه المرشح الجمهوري، دونالد ترامب في ولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية الامريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال بايدن لشبكة سي بي إس، ان "تصريحات ترامب أكدت مخاوفي من أن حصوله على ولاية ثانية من شأنه أن يقوض الديمقراطية بالبلاد".

وأضاف بايدن "فوز ترامب سيمثل خطرا حقيقيا على أمننا القومي ويشكل نقطة انعطاف في تاريخ العالم".

وكان ترامب قد قال في تصريح صحفي الخميس الماضي، انه "سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة كما حدث المرة الماضية والانتخابات ستكون نزيهة" مضيفا "الولايات المتحدة في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا".

وقال أيضاً "قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".