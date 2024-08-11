الصفحة الدولية

مسؤول إيراني: يمكننا ضرب حيفا وتل أبيب بـ 600 صاروخ


كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد بخايش أردستاني، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة تتعلق برد فعل بلاده تجاه إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" هنية في طهران.

وقال أردستاني في مقابلة لقناة "RT" الروسية: "فيما يتعلق برد فعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إسرائيل، يجب أن أتطرق إلى عدد من النقاط، نظرا لأن السيد هنية كان ضيفنا الخاص، فقد أعددنا أعلى مستوى من الأمن له، والإيرانيون مضيافون، ومع ذلك فقد اغتيل داخل إيران".

وأضاف: "وقد صرح المرشد الإيراني علي خامنئي بأن الانتقام لهنية مدرج على جدول الأعمال".

وتابع: "من أجل إظهارنا للعالم أن زعيمنا صادق ووعوده صادقة، فإن هذه العملية الهجوم على إسرائيل ستحدث بالتأكيد، ويمكن أن تكون هذه العملية مفاجئة".

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي أنه "في الهجوم الأخير "الوعد الصادق" على إسرائيل تم بـ 300 صاروخ وطائرة مسيرة، وقد أبلغنا تل أبيب عنها، وأردنا فقط إظهار قوتنا في أننا نستطيع كسر الدرع الدفاعي لإسرائيل والصواريخ المجنحة التي نطلقها تصيب الأهداف بعد 10 إلى 12 دقيقة من إطلاقها".

وأردف أردستاني: "لقد أظهرنا لإسرائيل أننا قادرون على القيام بذلك، لكن يبدو أن هذا لم يردع إسرائيل، أعتقد أنه إذا تم تنفيذ عملية هذه المرة فستكون في شكل حرب هجينة".

وأشار إلى أنه "يمكن لإيران ضرب حيفا وتل أبيب بـ 600 صاروخ مجنح لأنهم ارتكبوا عملية الاغتيال في طهران وعلينا استهداف عاصمتهم".

وقال أردستاني: "كما أن الدول التي تدعمنا أو تدعم حلفاءنا، مثل جماعات المقاومة مثل "حزب الله" و"الحشد الشعبي" و"الحوثيين"، يمكنها أن تفعل الشيء نفسه (مهاجمة إسرائيل) ولكن هناك سيناريو واحد يمكن أن يتم فيه تسوية هذا الصراع، وهو عندما يتوصل الإسرائيليون إلى إجماع مع غزة ويوقعون على اتفاق وتقبل إسرائيل فشلها في القضاء على حركة "حماس"، وعندما تقبل تل أبيب فشلها في القضاء على الحركة ووجود حماس، فهذه هزيمة لإسرائيل، وهذا يعني أن إيران ليست بحاجة إلى معالجة هذه القضية "مهاجمة إسرائيل".

يذكر أن إيران كانت قد هددت بالانتقام من إسرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تتبن رسميا عملية اغتيال هنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب إيراني : الهجوم على اسرائيل سيكون مفاجئا وقد يستمر لعدة ايام
مسؤول إيراني: يمكننا ضرب حيفا وتل أبيب بـ 600 صاروخ
إيران تذكّر إسرائيل مجددًا: الثأر لهنية واجب ديني.. انتظروا العقاب الأليم
من هم الوزراء الذين اقترحهم الرئيس بزشكيان لتولي الحقائب الوزارية؟
سفير إيران لدى الأمم المتحدة .. إيراواني: الرد الإيراني لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة
شمخاني: الاستعدادت جارية لمعاقبة الكيان الصهيوني الذي لا يفهم الا لغة القوة
الخارجية الصينية: وزير الخارجية يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني دعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.
مستشار سابق في البنتاغون: الحوثيون قتلوا 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم
الشيخة حسينة تشير إلى تورط الولايات المتحدة في استقالتها
بسبب "شهر عسله" ومواقفه من الصين.. نائب هاريس يواجه انتقادت حادة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك