من هم الوزراء الذين اقترحهم الرئيس بزشكيان لتولي الحقائب الوزارية؟

قدم رئيس الجمهورية السيد مسعود بزشكيان، اليوم الاحد، قائمة الوزراء المقترحين لتولي الحقائب الوزارية الى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي للتصويت على منح الثقة.

وبعد قرائة قائمة الوزراء المقترحين قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف انه وابتداء من صباح غد الاثنين سيتم تشكيل لجان لمراجعة برامج الوزراء المقترحين .

وفيما يلي قائمة الوزراء المقترحين :

وزارة التربية والتعليم : علي رضا كاظمي

وزارة الاتصالات: ستار هاشمي

وزارة الامن : السيد إسماعيل الخطيب

وزارة الاقتصاد: عبد الناصر همتي

وزارة الخارجية: عباس عراقجي

وزارة الصحة: ​​محمد رضا ظفرقندي

وزارة العمل: أحمد ميدري

وزارة الجهاد الزراعي: غلام رضا نوري

وزارة العدل: أمين حسين رحيمي

وزارة الدفاع: عزيز نصير زاده

وزارة الطرق: فرزانة صادق

وزارة الصناعة والمعادن والتجارة: محمد أتابك

وزارة العلوم: حسين سيمايي

وزارة الثقافة: عباس صالحي

وزارة الداخلية: اسكندر مؤمني

وزارة التراث الثقافي: السيد رضا صالحي أميري

وزارة النفط: محسن باك نجاد

وزارة الطاقة: عباس علي آبادي

وزارة الرياضة: أحمد دنيامالي