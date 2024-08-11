سفير إيران لدى الأمم المتحدة .. إيراواني: الرد الإيراني لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة

شدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني على حق إيران على الدفاع عن امنها وسيادتها أمام إنتهاكات الكيان الإسرائيلي وهو حق مشروع وهذا لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

فأمام ما يثار عن احتمال تأخير الرد الإيراني على جرائم الإحتلال حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل لفت إيرواني إلى إن الرد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

إيرواني شدد أيضا على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولوية إيرانية وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولا لديها،