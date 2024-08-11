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الخارجية الصينية: وزير الخارجية يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني دعم إيران في حماية سيادتها وأمنها.
وكالة انباء براثا
99
2024-08-11
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