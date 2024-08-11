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بسبب "شهر عسله" ومواقفه من الصين.. نائب هاريس يواجه انتقادت حادة


يواجه حاكم ولاية مينيسوتا والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز تدقيقا من الجمهوريين بشأن ما يقولون إنها تصريحات مؤيدة للصين.

 ويتحدثون عن مقابلة قال فيها إنه "لا يتفق مع فكرة الحاجة إلى وجود علاقة عدائية مع الحكومة الصينية".

عمل والز لفترة وجيزة في الصين كمدرس، وسافر إلى قوانغدونغ في عام 1989 لبرنامج تعليم في الخارج لتدريس اللغة الإنجليزية والتاريخ الأمريكي. أصبح فيما بعد عضوا في الكونغرس وحاكما لولاية مينيسوتا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن تقارير إعلامية محلية، أن إحدى الرحلات إلى الصين كانت بمثابة شهر عسل له في عام 1994، وقد خطط لتاريخ زفافه ليتزامن مع الذكرى الخامسة لحملة ما يسمى "ميدان السلام السماوي"، وهي احتجاجات اندلعت عام 1989.

في مقابلة أجريت معه عام 2016، قال والز إنه يعتقد أن هناك إمكانية لعلاقة قوية بين الصين والولايات المتحدة، على الرغم من أنه قال أيضا إن الصين بحاجة إلى اللعب "وفقا للقواعد" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة.

وقال في مقابلة مع مجلة Agri-Pulse Communications "لقد عشت في الصين، وكما قلت، لقد ذهبت إلى هناك حوالي 30 مرة.. أنا لا أنتمي إلى الفئة التي ترى أننا نحتاج بالضرورة إلى أن تكون علاقتنا عدائية مع الصين. أنا أختلف تماما، وأعتقد أننا بحاجة إلى التمسك بما يفعلونه في بحر الصين الجنوبي، ولكن هناك العديد من مجالات التعاون التي يمكننا العمل عليها".

وفي المقابلة، أشار إلى أنه كان عضوا في اللجنة التنفيذية للكونغرس بشأن الصين، وهي لجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تركز على حقوق الإنسان.

وأسس شركة لتنظيم الرحلات إلى الصين، وكما أشار في تصريحاته، فقد زار البلاد عشرات المرات، وأجرى رحلات تعليمية صيفية إلى الصين. وذكرت صحيفة نيويورك بوست أنه قال بعد رحلته الأولى إلى هناك: "بغض النظر عن المدة التي أعيشها، فلن أحظى بمثل هذه المعاملة الطيبة مرة أخرى".

وقد أثار ذلك انتقادات من بعض اليمينيين الذين يعتقدون أن والز متساهل مع التهديد القادم من الحزب الشيوعي الصيني.

وقال القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية السابق ريتشارد غرينيل "إن الصين الشيوعية سعيدة للغاية باختيار والز لمنصب نائب الرئيس لكامالا".

وقال جيمس هوتون، مساعد وزير سابق في وزارة شؤون المحاربين القدامى، إن والز "لا يرى الصين كمشكلة".

"هذا رجل سيتعين عليه أن يتعلم حقيقة الطبيعة الشريرة للدكتاتورية في بكين. قد لا يكون الاستبداد الشيوعي أمرا سيئا بالنسبة لوالز، لكن بقية العالم يعرف. والز خطير".

وقال السيناتور تيم كوتون، جمهوري من أركنساس، "يتعين على تيم والز أن يقدم للشعب الأمريكي تفسيرا لعلاقته غير العادية التي استمرت 35 عامًا مع الصين الشيوعية".

وقد تصدت حملة هاريس وبعض الديمقراطيين لهذا الانتقاد.

وقال المتحدث باسم الحزب الديموقراطي جيمس سينغر في بيان: "طوال حياته المهنية، وقف الحاكم والز في وجه الحزب الشيوعي الصيني، وقاتل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وكان دائما يضع الوظائف والتصنيع الأمريكي في المقام الأول. الجمهوريون يقلبون الحقائق الأساسية ويكذبون بشدة لصرف الانتباه عن أجندة ترامب-فانس: مدح الدكتاتوريين وإرسال الوظائف الأمريكية إلى الصين".

 

وأضاف: "سيضمن نائب الرئيس هاريس والحاكم والز فوزنا بالمنافسة مع الصين وسيدافعان دائما عن قيمنا ومصالحنا في مواجهة تهديدات الصين".

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بسبب "شهر عسله" ومواقفه من الصين.. نائب هاريس يواجه انتقادت حادة
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