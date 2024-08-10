تونس.. مترشح محتمل لانتخابات الرئاسة يكتشف بالصدفة صدور حكم غيابي بالسجن في حقه

أعلن المترشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في تونس ناجي جلول أنه اكتشف صدفة صدور حكم غيابي بالسجن في حقه.

وقال ناجي جلول في تدوينة نشرها يوم السبت على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن الحكم صدر في شهر مايو 2024. وأضاف أن القضاء أصدر حكما بـ 6 أشهر من أجل تدليس تزكيات في العام 2019.

وفي الـ 6 من أغسطس قدم رئيس "الإئتلاف الوطني التونسي" ناجي جلول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024.

وأكد ناجي جلول في تصريح أنه يترشح للمرة الثانية للانتخابات الرئاسية معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات عرسا ديمقراطيا وأن يستمر الاستثناء التونسي، على حد تعبيره.

كما صرح بأن لديه نقصا في عدد التزكيات وواجه بعض الصعوبات في تجميعها، لكن القانون يسمح له باستكمالها في غضون 48 ساعة.

جدير بالذكر أن عددا من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية التونسية يواجهون صعوبات إجرائية وقانونية كبيرة.

وكشف عدد من المرشحين عن وجود قضايا بحقهم فيما قرر البعض الآخر الانسحاب بسبب ما وصوفوه بـ"العراقيل" التي تواجههم لعدم اكتمال التزكيات أو ضرورة الاستظهار ببطاقة السجل العدلي أو ما يعرف بـ"البطاقة عدد 3".