بعد مجزرة مدرسة التابعين .... الجزائر تدعو لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن

دعت الجزائر يوم السبت لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء القادم بشأن المجزرة الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين بمدرسة "التابعين" في حي الدرج بقطاع غزة.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري من داخل مجلس الأمن لوكالة "تاس": "يمكنني تأكيد طلب الجزائر لعقد اجتماع بهذا الخصوص".

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد الاجتماع وصيغته.

وأدى قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر السبت إلى استشهاد 125 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات.

وذكر مصدر صحفي أنه تم استهداف المدرسة بحي الدرج وسط غزة خلال صلاة الفجر.

من جهتها، عبرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز عن استهجانها للمجزرة الجديدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت ألبانيز في تصريح صحفي: "لا يمكن لدول متحضرة أن تقبل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، مضيفة: "كيف يتقبل العالم هذه الإبادة!".