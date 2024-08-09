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ترامب يرد على بايدن: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة


تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بـ"انتقال سلمي" للسلطة، مبديا أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، على رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين: "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أمس إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع مع شبكة سي.بي.إس نيوز ، قال بايدن "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".

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