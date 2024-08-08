تسونامي يضرب سواحل اليابان بعد زلزالين

صرّحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن زلزالين ضربا غرب اليابان اليوم الخميس، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي في جزيرتي كيوشو وشيكوكو.

وأعلنت الهيئة أولا بأن زلزالا بقوة 6.9 درجة ضرب جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي، لكن لم تظهر على الفور مؤشرات على وقوع أضرار جسيمة.

وذكرت لاحقا إن زلزالا آخر ضرب المنطقة نفسها وبلغت قوته 7.1 درجة. وقد أصدرت السلطات أصدرت تحذيرات من حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد على ساحل المحيط الهادئ في جزيرتي كيوشو وشيكوكو الغربيتين.

وذكرت أن منطقة ميازاكي في كيوشو شوهدت بالفعل أمواج بارتفاع 20 سنتيمترا، حيث أفادت وسائل إعلامية بأن تسونامي ضرب مقاطعة ميازاكي جنوب غربي اليابان بعد الزلزالين.