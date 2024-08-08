مسؤول عسكري أمريكي: إيران قامت باستعدادات وتحركات عسكرية توحي بهجوم قادم كبير على إسرائيل

قال مسؤول عسكري أمريكي في تصريح لشبكة "CNN" الإخبارية إن إيران قامت ببعض الاستعدادات والتحركات العسكرية التي تتوقع الولايات المتحدة رؤيتها قبل الثيام بهجوم كبير على إسرائيل.

وذكر مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية للشبكة الأمريكية أن حزب الله يبدو على نحو متزايد وكأنه قد يشن هجوما على إسرائيل بشكل مستقل عما قد تفعله إيران.

وأفاد أحد المصادر بأن حزب الله يتحرك بشكل أسرع من إيران في تخطيطه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة.

وأوضح أنه وفي الوقت نفسه يبدو أن إيران لا تزال تعمل على تحديد كيفية الرد، حسبما قال العديد من المسؤولين لشبكة "CNN".

ولكن نظرا لقرب لبنان من إسرائيل باعتبارها جارته المباشرة إلى الشمال، فإن حزب الله قد يتصرف دون سابق إنذار وفقا للمصدر الثاني المطلع على المعلومات الاستخباراتية وهو ما لا ينطبق على إيران.

وأضاف المصدر ذاته أنه ليس من الواضح كيف أو ما إذا كانت إيران وحزب الله ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي، مفيدا بوجود شعور بين بعض المسؤولين بأن الاثنين قد لا يكونان متوافقين تماما بشأن كيفية المضي قدما.

والهجوم المتوقع سينفذ ردا على اغتيال إسرائيل للقائد العسكري الأعلى لحزب الله فؤاد شكر في قصف استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، كما أنه يأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها في هذا الحادث.

ومنذ ذلك الحين تراقب دول العالم عن كثب ما يحدث في المنطقة.