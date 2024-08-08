بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، قال بايدن "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".

,تحدث بايدن مع روبرت كوستا، كبير مراسلي الانتخابات والحملات الانتخابية في شبكة "سي بي إس نيوز"، يوم الأربعاء، في أول مقابلة له منذ إعلانه أنه لن يسعى لإعادة انتخابه للرئاسة.

وتناولت المقابلة التي جرت في البيت الأبيض بعد ظهر الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي الذي أُعلن عنه في 21 يوليو، بإنهاء محاولته للحصول على فترة ولاية ثانية؛ ونظرته إلى البلاد؛ ومجموعة من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك تأملاته حول الديمقراطية الأميركية.

وعندما سُئل عما إذا كان واثقًا من حدوث انتقال سلمي للسلطة في يناير 2025، قال بايدن: "إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقًا على الإطلاق. إنه يعني ما يقوله. نحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك، كل ما يقوله عن "إذا خسرنا، فسيكون هناك حمام دم، ويجب أن تكون انتخابات مسروقة".

وأضاف "انظروا إلى ما يحاولون فعله الآن في الدوائر الانتخابية المحلية حيث يحسب الناس الأصوات".