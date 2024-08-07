بنغلاديش.. حائز على جائزة نوبل يتولى رئاسة الحكومة

سيتولى محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام رئاسة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة هذا الإعلان في وقت مبكر من الأربعاء، على لسان جوينال عابدين، السكرتير الصحفي للرئيس محمد شهاب الدين.

وعقد زعماء الاحتجاجات الطلابية ورؤساء الأقسام الثلاثة للجيش في البلاد وأعضاء المجتمع المدني، فضلا عن بعض قادة الأعمال، اجتماعا مع الرئيس لأكثر من خمس ساعات في وقت متأخر من الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن الإدارة المؤقتة.

وكانت رئيسة وزراء بنغلاديش قد استقالت وغادرت البلاد، الاثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية التي تحولت إلى أعمال عنف، وشكلت أكبر تحد لحكمها الذي دام 15 عاما.

واقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامتها الرسمي، بعد يوم من مقتل ما يقرب من 100 شخص في الاضطرابات.

ووصلت حسينة إلى مدينة هندية على الحدود مع بنغلاديش على متن مروحية عسكرية، وفقا لمسؤول عسكري.