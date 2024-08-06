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استفتاء شعبي امريكي يعارض ارسال قوات لحماية إسرائيل


نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، نتائج استفتاء للشعب الأمريكي جرى خلال الأسبوع الماضي حول ارسال قوات أمريكية الى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل. 

وقالت الصحيفة إن "الاستفتاء الذي أجرته مؤسسة مجلس شيكاغو للشؤون الدولية، اظهر ولأول مرة منذ سنوات، رفضا شعبيا أمريكيا لإرسال قوات عسكرية الى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل من أي هجمات قد تشنها إيران او الفصائل المسلحة في المنطقة ضدها".

وأوضحت، أنه "بحسب الاستفتاء فان 55% من الشعب الأمريكي الذي تم استفتاؤه يعارض وبشدة ارسال أي قوات عسكرية الى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل او الدخول بحرب جديدة، فيما دعم 41% منهم خيار حماية إسرائيل بالقوات العسكرية". 

وأشارت الصحيفة الى أن "الاستفتاء الذي أجرته المؤسسة الامريكية يهدف الى قياس موقف الرأي العام الأمريكي من موقف الإدارة الامريكية إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط واتخاذها قرارا بإرسال حاملة طائرات الى المنطقة، مشددة: "هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يميل فيها الرأي العام الأمريكي لمعارضة أي تدخل عسكري يهدف لحماية إسرائيل".

يأتي هذا، فيما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن إيقاف إصدار تراخيص تصدير السلاح من بريطانيا إلى إسرائيل حتى إتمام المراجعة الحكومية.

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