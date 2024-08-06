سيرغي شويغو يكشف عن قضايا ناقشها مع طهران

صرّح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو بإنه ناقش خلال زيارة العمل إلى طهران مع الرئيس وأمين مجلس الأمن الوضع في سوريا واغتيال إسماعيل هنية والوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء ذلك فيما نقلته عن شويغو وسائل الإعلام خلال حديثه للصحفيين حيث قال: "بالطبع ناقشنا في الاجتماع مع الرئيس الإيراني الجديد وأمين مجلس الأمن قضايا شملت مجموعة كاملة من القضايا بدءا من سوريا والحدود اللبنانية الإسرائيلية، وكذلك بالطبع، الأحداث المأساوية الأخيرة التي وقعت في طهران".