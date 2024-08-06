الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة شمال غربي البحر الأسود

صرّح حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن القوات الروسية أحبطت إنزال قوة أوكرانية على جزيرة تيندروفسكايا قبالة ساحل أوديسا شمال غربي البحر الأسود، وأغرقت 3 زوارق معادية بطواقمها.

ونشر سالدو على "تلغرام" أن مجموعة من المخربين الأوكرانيين حاولت الليلة الماضية الاستيلاء على الجزيرة أن القوات الروسية كانت تراقب تنقلاتها من خروجها من مدينة أوتشاكوف بمقاطعة أوديسا إلى البحر الأسود.

وأضاف، "بعد اقتراب الزوارق من الجزيرة أطلقت البحرية الروسية بدعم من وحدات أخرى النار عليها ودمرت 3 زوارق بطواقمها فيما فرّت باقي القوات الأوكرانية من المنطقة".