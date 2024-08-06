مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة عاجزة عن تحديد موعد وشدة هجوم إيران الانتقامي لعدة أسباب

قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والمسؤول الكبير في حزب الله فؤاد شكر سيأتي في الأيام المقبلة.

وقال مسؤولان دفاعيان أمريكيان في حديث لشبكة "سي إن إن" إن "الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد زمن وشكل وشدة الهجوم المرتقب.

ووفقا للشبكة فقد ترك عدم اليقين النسبي إدارة بايدن في وضع دفاعي وهي تحاول حشد الحلفاء والضغط على إيران لعدم تصعيد التوترات.

وأوضح المسؤولان أن هذه الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في تحديد هذه المعطيات ترجع بشكل جزئي إلى أن إيران نقلت بالفعل بعض الأصول العسكرية اللازمة لتنفيذ هجوم كبير على إسرائيل في شهر أبريل.

وأضافوا أن "التقييمات تستند إلى عدة مصادر استخباراتية، والمسؤولون الأمنيون منقسمون في الرأي حول الشكل الذي سيبدو عليه الهجوم وتوقيته".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هو ماثيو ميلر الاثنين إن الولايات المتحدة تطلب من الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران حثها على عدم تصعيد الصراع.

وقال ميلر: "أرسلنا مجموعة رسائل متسقة من خلال مشاركاتنا الدبلوماسية لتشجيع حلفائنا على التواصل مع حكومة إيران وإقناعها بأن التصعيد ليس في مصلحتها وأننا سندافع عن إسرائيل من أي هجمات محتملة، وأن التصعيد لا يخدم مصلحة إيران، كما أنه لا يخدم مصالح أي شخص في المنطقة".

ورفض ميلر تحديد إطار زمني لتوقع الولايات المتحدة لزمن الرد الإيراني، لكنه أضاف: "لا نعتقد أن هذا الهجوم يجب أن يحدث، ونحن نعمل على محاولة منع حدوثه".

ووفقا للمسؤولين الذين لم تكشف الشبكة عن هوياتهم فإن الصورة الاستخباراتية الأمريكية هذه المرة أكثر غموضا، لافتين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتسابق مع الزمن لمحاولة منع الوضع من الانزلاق إلى حرب شاملة.

وأعرب المسؤولون ذاتهم في ختام حديثهم عن شكهم في إمكانية تقييد إيران ومنعها من شن الهجوم.

وهكذا، تعيش المنطقة على صفيح ساخن وسط حالة من ترقب رد إيراني محتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران بعد أن وجه "الحرس الثوري الإيراني" أصابع الاتهام إلى تل أبيب في ضلوعها بالجريمة وأشرك معها واشنطن في هذا الأمر.

بالإضافة إلى ترقب كبير لاحتمال توسع الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة، عقب اغتيال القيادي الكبير في "الحزب" فؤاد شكر بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفيما تستعد إسرائيل لرد انتقامي من جانب إيران وحلفائها قد يأتي "في أي لحظة"، دعا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، مساء اليوم (الاثنين)، إلى مناقشة لمجلس الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لمراقبة الأحداث في الشرق الأوسط استعدادا لهجوم محتمل.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن أحد كبار المسؤولين الأمريكيين قوله: "إسرائيل تحظى بدعم الولايات المتحدة، والرئيس بايدن يفعل كل شيء لحمايتها..هناك جهد مثير للإعجاب هنا لبناء ائتلاف."

ووفقا له، "أمر الرئيس بتسخير كل ما هو ممكن للدفاع عن إسرائيل. ونأمل أن يكون هذا الهجوم محدودا وألا يؤدي إلى حرب إقليمية وشاملة".

ومن ناحية أخرى، يفيد مسؤولون كبار في إسرائيل بأن تل أبيب ليست معنية بحرب إقليمية، ولكنها مستعدة للدفاع والهجوم، وأنها ستجبر كل من يمسها على دفع ثمن باهظ.