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الرئيس الايراني خلال لقائه الأمين العام لمجلس الأمن الروسي: الصهاينة سينالون الرد على صلافة جريمتهم باغتيال هنية


انتقد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان بشدة دعم امريكا وبعض الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني وقال: ان ايران لا تسعى إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة، الا ان هذا الكيان سيتلقى بالتأكيد الرد على جرائمه وصلافته

واشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان خلال لقائه الأمين العام لمجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" الى ان روسيا تعد إحدى الدول التي تقف الى جانب الشعب الايراني خلال الايام العصيبة، معتبرا ان تطوير العلاقات مع هذا الشريك الاستراتيجي يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وقال: نعتقد أن عصر التفرد لبعض القوى، بما فيها امريكا في العالم قد انتهى، وأن تشاطر المواقف والتعاون بين إيران وروسيا في اتجاه تعزيز عالم متعدد الأقطاب سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من ارساء الأمن والسلام العالميين.

وانتقد بزشكيان بشدة دعم امريكا وبعض الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني وقال: ان ايران لا تسعى إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة، الا ان هذا الكيان سيتلقى بالتأكيد الرد على جرائمه وصلافته.

وأشار رئيس الجمهورية إلى الجرائم الرهيبة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وما يقوم به هذا الكيان من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وقال: إن الأعمال الإجرامية التي يقوم بها هذا الكيان ضد شعب غزة المظلوم والأعزل، وكذلك اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بلادنا يعد مثالا واضحا على انتهاك كافة القوانين الدولية.

واعرب بزشكيان عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني وإدانة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني، مؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في الشؤون السياسية والاقتصادية.

من جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو ان إيران هي أحد حلفاء روسيا الرئيسيين والاستراتيجيين في المنطقة، ويحاول البلدان خلق عالم متعدد الأقطاب وضمان أمن المنطقة.

كما اشار الضيف الروسي الى ان العلاقات بين البلدين تنمو في كافة القطاعات وتتمتع بآفاق جيدة.

هذا وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الروسي قد التقى قبل ذلك رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" حيث اكد الاخير ان ايران وروسيا، تربط بينهما علاقات ستراتيجية ومعمّقة وطويلة الامد، وهي لا تتاثر سلبّا بتغير الحكومات.

واضاف اللواء باقري : امريكا تعي جيدا بان العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا : اننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين ايران وروسيا والصين.

في المقابل، نوّه امين مجلس الامن القومي الروسي (شويغو)، باستعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.

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