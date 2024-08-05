ايران تصدر إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي

أصدرت ايران إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، (5 اب 2024)، وسط تهديدات مستمرة من قبل إيران بمهاجمة إسرائيل.

وكانت عدة شركات طيران، أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة.

وجاء إخطار إيران، اليوم الإثنين، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية أمس الأحد وزراء خارجية مجموعة السبع، أن طهران يمكن أن تهاجم إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على المكالمة.

ولم يذكر بلينكن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الهجوم.

وأخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله اللبناني وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء الماضي، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت ادت لاستشهاد فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، أول أمس الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها، رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.