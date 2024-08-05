ايران تؤكد لوزير الخارجية الهنغاري أنها ستهاجم إسرائيل ردًّا على اغتيال هنية

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي (Axios)، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، بأن ايران أكدت لوزير الخارجية الهنغاري أنها ستهاجم إسرائيل ردًّا على اغتيال هنية، الامر الذي بدوره نقله الى وزير الخارجية الإسرائيلية.

وكان دبلوماسي إيراني أطلعته حكومته على التطورات، قد أكد أن محاولات دول مختلفة لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت ولا تزال بلا جدوى في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأضاف الدبلوماسي أن "لا جدوى من ذلك. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء. وسيكون ردنا سريعاً وقوياً"، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

يذكر أن قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي قال إن الهجوم على عاصمته من شأنه أن يؤدي إلى رد قاس على إسرائيل.

فيما قال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي تحدث يوم الخميس في جنازة شكر، إن القتل نقل الصراع إلى مرحلة مختلفة من التصعيد.