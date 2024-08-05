كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، عن وصول وزير الدفاع الروسي السابق، والأمين العام لمجلس الأمن الروسي الحالي سيرغي شويغو إلى طهران.

وذكرت وسائل الإعلام، أن "وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو وصل إلى طهران، اليوم الإثنين، في زيارة هدفها تعميق التعاون بين روسيا وإيران"، مبينة ان "شويغو سيناقش الرئيس الجديد مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها الأمن".

من جهتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن "الزيارة تأتي بدعوة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان"، مشيرا الى ان "الهدف منها هو تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الأمنية-السياسية الثنائية".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي اكدت إيران، اليوم الإثنين، على "حقّها القانوني" في الرد على إسرائيل، التي نسبت إليها تنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنية.