الخارجية الإيرانية: لا يحقّ لأحد أن يمنعنا من الرد وعلى العالم محاسبة الكيان الصهيوني

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، أنه لا يحقّ لأحد أن يمنعنا من الرد على اغتيال اسماعيل هنية، فيما شدد على اهمية محاسبة الكيان الصهيوني من قبل العالم.

وقال كنعاني في تصريح صحفي، إن "اغتيال إسماعيل هنية في طهران انتهاك للقانون الدولي"، مؤكدا ان "على العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".

وأضاف اننا "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا، ولا يحق لأحد أن يمنع إيران من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدها".