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رئيسة وزراء بنغلاديش تستقيل وتغادر إلى الهند


استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة واجد من منصبها، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مدار الأسابيع الماضية، حسب ما أعلنت وكالة رويترز.

وأضافت أن رئيسة وزراء بنجلاديش غادرت البلاد على متن مروحية عسكرية متوجهة إلى الهند، فيما اقتحم الآلاف المقر الرسمي لرئيسة وزراء بنجلاديش عقب مغادرتها برفقة قوات أمنية من الجيش.

وكان نشطاء طلابيون دعوا إلى تنظيم مسيرة إلى العاصمة دكا يوم الاثنين في تحد لحظر التجوال على مستوى البلاد للضغط على حسينة للاستقالة، بعد يوم من اشتباكات دامية في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في منطقتي جاترابري وكلية الطب في دكا يوم الاثنين.

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رئيسة وزراء بنغلاديش تستقيل وتغادر إلى الهند
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