إيلون ماسك يرجح اندلاع حرب أهلية في بريطانيا!

رجح رجل الأعمال الأمريكي إيلون موسك اندلاع حرب أهلية في بريطانيا على خلفية الاضطرابات الجماعية وفي ظل أزمة الهجرة هناك.

وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي X معلقا على أحد مقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات في المدن البريطانية: "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه".

ويذكر أن متعصبون إنكليز هاجموا مسجدا في ساوثبورت شمال غربي البلاد، بعد انتشار أخبار أن المشتبه به في حادث الطعن الذي أسفر عن مقتل ثلاث طفلات في ساوثبورت مهاجر من أصول مسلمة، فيما أكدت الشرطة أنه ولد في المملكة المتحدة.