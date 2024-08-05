بايدن يجتمع مع فريق الأمن القومي قبل هجوم إيراني متوقع على إسرائيل

صرّحت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع اليوم الاثنين مع فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قبل هجوم إيراني متوقع ضد إسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية.

وبيّنت القناة الأمريكية بأن الاجتماع سيجري في غرفة العمليات، علما أن هذه الغرفة تعتبر كمجمع لإدارة الاستخبارات وتقع في الطابق الأرضي في مبنى البيت الأبيض.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم من الاتصال بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تم التأكيد فيه على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في ظل تصاعد التوترات مع إيران والتهديدات بنشوب حرب إقليمية أوسع.

كذلك صرّح النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون فاينر يوم أمس،بأن واشنطن تعتبر مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل "مرتفعا جدا"، وهي مستعدة لمساعدة تل أبيب في الدفاع عن نفسها.