الإعلام الإيراني: "جهزوا نعوشكم".. وإسرائيل تتأهب للحالة القصوى (فيديو)

نشر الإعلام الإيراني، بساعة متأخرة من الأحد، (4 اب 2024)، انباء ومقاطع فيديو تشير الى قرب الرد الإيراني الوشيك على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل اعلام ايرانية مخاطبة (الأعداء)، تعليقاً على مقطع فيديو : "جهزوا نعوشكم".

فيما قالت أخرى ان "العد العكسي بدأ في اسرائيل، وساعة الصفر ربما الليلة وربما غدا أو خلال أيام".

في المقابل نقل موقع بلومبيرغ الأمريكي نقلا عن مسؤولين اسرائيليين، ان "الهجوم الايراني بات وشيكا".

وهددت ايران بقصف إسرائيل انتقاماً لاغتيال هنية.

ولم تعلن تل أبيب حتى الساعة عن مسؤوليتها في اغتيال القيادي بحماس رغم تلميحات لمسؤولين اسرائيليين بتنفيذ العملية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، ان "وحدات الاحتياط للجيش الاسرائيلي في جميع أنحاء إسرائيل وخاصة في الشمال في حالة تأهب قصوى".

ونقلت معاريف عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم ان "أعيننا على الأرض وليست بالسماء ونستعد لمحاولات تسلل وسيناريوهات غير متوقعة".