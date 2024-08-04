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الرئيس الإيراني: اغتيال هنية خطأ صهيوني جسيم لن يمر دون رد


قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله وزير خارجية الإردن أيمن الصفدي، مساء اليوم الأحد، (4 اب 2024)، إن إسرائيل ارتبكت خطأً باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكداً أن "هذه الخطوة لن تبقى دون رد".

وذكرت بيان للرئاسة الإيرانية إن بزشكيان بحث الصفدي العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة والعالم، فيما أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في الإسراع بإتمام محادثات استئناف العلاقات بين إيران والأردن".

واعتبر بزشكيان اغتيال اسماعيل هنية من قبل إسرائيل في طهران بأنه "خطأ كبيرا"، مبيناً "إن توقعات إيران لجميع الدول الإسلامية والدول التي تطالب بالحرية إدانة مثل هذه الجرائم"، منوهاً "اغتيال هنية وهو ضيف لدى طهران انتهاك للقانون الدولي ونأمل من العالم إدانته".

في جزء آخر من الاجتماع ، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تكون المفاوضات الدبلوماسية حول استئناف العلاقات الإيرانية -الأردنية أسرع، منوهاً أن "عودة العلاقات الدبلوماسية ستستفيد دول المنطقة أيضًا من هذه الصداقة البناة".

وقال بزشكيان "محور السياسة الخارجية لإيران والحكومة الرابعة عشرة هو توسيع وتعزيز السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة والعالم".

من جانبه، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "إن الأردن يسعى إلى استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية والجهد المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن"، مبيناً، إن "العدوان الوحشي للنظام الصهيوني قد تمت إدانته بشدة غزة منذ البداية الهجوم".

كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع النزاع في المنطقة، في إشارة إلى اغتيال إسماعيل هنية.

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