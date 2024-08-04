من طهران ... وزير الخارجية الاردني : لست هنا حاملاً رسالة من "إسرائيل" ولست هنا لأحمل رسالة إلى "إسرائيل"

كشف مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، (4 اب 2024)، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لم يحمل رسالة أمريكية إلى طهران في ظل التوتر القائم على خلفية عزم إيران الرد على الكيان الصهيوني بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.

وقال المصدر ، إن "الصفدي نقل رسالة من ملك الأردن إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ولم تكن معه رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية"، مبيناً إن "المؤسسة العسكرية والأمنية والقيادة العامة في إيران مصممة على الرد على الكيان الصهيوني بشأن اختراق السيادة الإيرانية واغتيال ضيفها الشهيد اسماعيل هنية".

وأوضح، أن "جهود الدول الغربية والعربية لإقناع طهران بالامتناع عن تصعيد التوترات عقب اغتيال إسماعيل هنية لم تكن مثمرة، وليس هناك فائدة"، مبيناً أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وردنا سيكون سريعاً وشديداً".

وأكد المسؤول بالخارجية الإيرانية "تفرض إسرائيل حالة الطوارئ منذ يوم الجمعة، وتستعد الولايات المتحدة للرد على أي هجوم بإعادة انتشار قواتها في الشرق الأوسط".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد زار طهران اليوم الأحد، وقال مصدر إيراني مسؤول ان "طهران ستبلغ الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل" مؤكدا انه "من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلماً".

ولفت المصدر الى، ان "إسرائيل انتهكت سيادتنا بشكل كبير والآن ترسل وساطات للاحتواء وهذا غير وارد" مؤكدا ان "إسرائيل تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارنا كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي وهي تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا".

فيما رد مصدر أردني مسؤول على تصريحات نظيره الإيراني قائلاً ان "الوزير الصفدي زار طهران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني ولا رسائل من أو إلى إسرائيل".