قطر "تنصح" إيران بعدم الرد على اسرائيل والمطالبة بوقف اطلاق النار في غزة

نصح رئيس وزراء دولة قطر السابق حمد بن جاسم، اليوم الأحد (4 آب 2024)، إيران بعدم الرد على إسرائيل والمطالبة بوقف اطلاق النار في غزة.

وقال بن جاسم في تغريدة له على موقع "أكس"، تابعتها "بغداد اليوم"، ما نصها:

"اعتقد أنه من الأفضل أن تطلب الآن إيران وقفاً فورياً دائماً لأطلاق النار وإعادة النازحين في قطاع غزة إلى جميع مناطقهم، وتبادل الأسرى. فهذا خير من رد لن يحقق أي نتيجة في الوقت والظروف الراهنة سوى خدمة خطوات نتنياهو التصعيدية، وسياسات حكومته المتطرفة الهادفة إلى إطالة بقائه في السلطة. هذا رأيي الشخصي وأنا أعرف أن كثيرين سيهاجمونني بسببه، ولكني أعلم أن إسماعيل هنية رحمه الله لو كان حياً بيننا اليوم لتمنى وقف إطلاق النار الدائم بالشروط سابقة الذكر حتى يتوقف سفك دماء الفلسطينيين وجرائم الإبادة الوحشية ضدهم".