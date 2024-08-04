مصدر إيراني: طهران ستبلغ وزير الخارجية الأردني رسالتين.. هذه فحواها

كشف مصدر إيراني رفيع، اليوم الاحد (4 آب 2024)، عن فحوى الرسالتين التي ستبلغ بها طهران وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بخصوص الرد على اغتيال إسماعيل هنية.

وقال المصدر في حديث لوسائل إعلام دولية، إن "طهران ستبلغ الصفدي رسالتين إحداهما للقيادة الأردنية والأخرى لأمريكا وإسرائيل"، مبينا انه "من غير الوارد أن تقبل طهران بعدم الرد أو برد رمزي وأي رد سيكون قاسيا ومؤلما".

وأضاف ان "إسرائيل انتهكت سيادتنا بشكل كبير والآن ترسل وساطات للاحتواء وهذا غير وارد، وهي تحاول الآن دفع طهران لعدم الرد بهدف إظهارنا كدولة ضعيفة بلا ردع حقيقي"، مؤكدا ان "إسرائيل تجاوزت كافة المحرمات وعليها أن تدفع الثمن ولا شك لدينا بأنها ستدفعه وغاليا".

ويتوجه وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة بعد اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.