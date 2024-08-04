إسرائيل تتخوف من رد إيراني يطال مسؤولين في الخارج

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "إسرائيل تواصل الاستعداد لرد إيران و"حماس" في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي في الحركة إسماعيل هنية بالعاصمة طهران.

وحسب "كان"، طلبت وزارة الخارجية من ممثليها في الخارج أن يكونوا أكثر يقظة وحذرا.

وتخشى إسرائيل من أن تحاول إيران إيذاء مواطنين إسرائيليين أو مسؤولين كبار في الخارج، إلى جانب رد فعل على أراضي إسرائيل.

وثمة حالة من الترقب تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا، عقب عمليتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" الشهيد فؤاد شكر إثر غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مخاوف كبيرة من تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب إقليمية.