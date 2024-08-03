الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقة اغتيال إسماعيل هنية في طهران

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 3 آب 2024، عن طريقة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر الحرس الثوري في بيان، "بعد العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني المجرم والذي أدى إلى استشهاد إسماعيل هنية رئيس المجاهدين والمكتب السياسي الشجاع ل‍حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورفيقه، فأننا نؤكد ان من صمم هذا الإجراء ونفذه النظام الصهيوني وبدعم من الحكومة الأمريكية المجرمة".

بحسب التحقيقات فإن هذه العملية الإرهابية تمت عبر إطلاق مقذوف قصير المدى برأس حربي زنة نحو 7 كيلوغرامات، مصحوباً بانفجار قوي، من خارج منطقة سكن الضيوف، وفقا البيان.

وأضاف البيان، "وفي النهاية تم التأكيد على ذلك إن سفك دماء الشهيد إسماعيل هنية أمر مؤكد، وسيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة".