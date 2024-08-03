تعطل الموقع الرسمي لهيئة مطارات إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعطل الموقع الرسمي لهيئة المطارات في إسرائيل، اليوم الجمعة، وسط تأهب أمني إسرائيلي استعداداً لهجوم إيراني محتمل من طهران ووكلائها رداً على اغتيال إسماعيل هنية.

وأفاد وسائل اعلام دولية، بإغلاق المجال الجوي وسط إسرائيل، وسط حديث عن اشتباه في هجوم سيبراني أدى لتعطيل مطار تل أبيب".

يأتي هذا الحدث، في وقت ترتفع فيه حالة التأهب في إسرائيل استعدادا لهجمات محتملة من إيران.

وتوعّد المرشد الإيراني علي خامنئي بإنزال "أشدّ العقاب" ب‍إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

واستشهد هنية، في طهران بعدما حضر للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية الثلاثاء.

وبينما حمّلت إيران إسرائيل مسؤولية اغتياله، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه أن الضربة الوحيدة التي نفذت في تلك الليلة في الشرق الأوسط هي التي استهدفت فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن هنية استشهد بعبوة ناسفة زرعت قبل عدة أسابيع في دار ضيافة في طهران.

وأثار استشهاد هنية وشكر مخاوف من اتساع نطاق المواجهة المستمرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.