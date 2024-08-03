الإعلام الإيراني يتحدث عن "مشاهد استثنائية و تطورات مهمة" في الساعات المقبلة

لمح تلفزيون ايراني، في نبأ أذاعه، مساء اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، الى قرب تنفيذ الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في مقر إقامته الاربعاء الماضي في طهران.

وقال مذيع القناة الثالثة في إيران، اليوم الجمعة "خلال ساعات قليلة سيشهد سكان العالم مشاهد مذهلة". كما قالت وسائل اعلام ايرانية أخرى ان "صواريخ ايران جاهزة و تنتظر الأمر بالإطلاق".

في المقابل تعطل مطار بن غوريون بتل أبيب نتيجة اختراق إلكتروني (قرصنة). كما توقفت الرحلات الجوية بين تركيا وايران بسبب التوترات بين إسرائيل وإيران.

وتشير هذه الأحداث المتسارعة الى إحتمالية تنفيذ ايران لتهديدها ضد إسرائيل لاغتيال هنية.

ورجحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تقوم إيران بإطلاق صواريخ باليستية وأخرى جوالة، والعديد من المسيرات المفخخة على قواعد ومواقع للجيش الإسرائيلي.