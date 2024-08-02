شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت شركات طيران عالمية، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الاحداث الجارية.

وقررت الخطوط الجوية الهندية⁩، في بيان لها على منصة "إكس"، تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري.

من جانبها، أعلنت أكبر مجموعة طيران أوروبية "لوفتهانزا" الالمانية، امس الخميس، عن تعليق كل رحلاتهما إلى تل أبيب لعدة أيام عقب استشهاد زعيم حركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر

وقالت لوفتهانزا انه "تم تعليق الرحلات إلى تل أبيب اعتبارا من مساء الخميس وحتى 8 آب، وتمديد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى 12 آب، نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

الى ذلك، قالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها "ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 6 آب نظرا للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط".

يشار الى ان شركة "لوفتهانزا" الالمانية، تملك أيضا شركات الطيران السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينغز.