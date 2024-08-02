بايدن "يرفع صوته" على نتنياهو: لن ننقذك في التصعيد مرة أخرى

كشفت موقع أمريكي، اليوم الجمعة، (2 اب 2024)، ان الرئيس جو بايدن، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التصعيد مجدداً في المنطقة وهدده بـ"عدم انقاذه".

وقال موقع أكسيوس، ان "بايدن حذر نتنياهو خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية، من أنه إذا قام بتصعيد الوضع مرة أخرى بمبادرة منه فإن الولايات المتحدة لن تأتي لإنقاذه".

ولفت أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي ان "بايدن طلب من نتنياهو تجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، وأبلغه بأن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل في التصدي لأي هجوم إيراني".

وقال أكسيوس، ان "بايدن يشعر بالإحباط بسبب تداعيات الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بيروت وطهران وطالب نتنياهو بالتحرك فورا نحو اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن "شعورهم أن نتنياهو أبقى بايدن في الظلام بشأن خططه لتنفيذ الاغتيالات".

فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع لأكسيوس، ان "بايدن رفع صوته وأخبر نتنياهو أنه يريد التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى أسبوعين".

كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع ان "بايدن أبلغ نتنياهو أن هناك حاجة للاستقرار الإقليمي حتى لو لم يكن الاتفاق مثاليا".