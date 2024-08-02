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الرئيس التركي يقيم صلاة الغائب على إسماعيل هنية في إسطنبول


أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة رفقة سائر المصلين بأحد الجوامع بقضاء أوسكودار في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول.

ونُكست اليوم الجمعة، الأعلام التركية في كل ولايات البلاد والبعثات الدبلوماسية لأنقرة في الخارج، إثر الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وبعد صلاة الجمعة، شهدت ولايات عدة في تركيا على رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة، إقامة صلاة الغائب على هنية.

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