مسؤول امريكي : الاستخبارات تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال اسماعيل هنية.

قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الاستخبارات تلقت مؤشرات واضحة على نية إيران الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد القائد إسماعيل هنية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الإيرانيين ووكلاءهم قد يستغرقون أياما للتنسيق والتحضير لهجوم على إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي بحسب "أكسيوس"، إن "الاستخبارات تتوقع شن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل".

وتم اغتيال هنية وحارسه الشخصي داخل مقر إقامته في طهران، في هجوم منسوب إلى إسرائيل، إلا أن الأخيرة لم تعترف بمسؤوليتها حتى الآن.

وكانت حركة حماس ذكرت أن هنية "استشهد بصاروخ موجّه" استهدف دار الضيافة شمالي طهران، حيث كان يقيم، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هنية استشهد بـ"عبوة ناسفة تم تهريبها إلى دار الضيافة منذ أشهر".