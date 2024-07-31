. الحرس الثوري يتوعد برد "قاس ومؤلم" على اغتيال هنية

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، ان اسرائيل ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران.

وقال في بيان، "في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 11 أغسطس 1403م، المجاهد العظيم "السيد الدكتور إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحترم وأحد حراس شجاعته استشهد في العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني الجبان والمجرم في مكان إقامته بطهران".

وأضاف: "أظهرت هذه الجريمة أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين، وبغض النظر عن القواعد والأنظمة الدولية، لم تقم بأي إجراء للتغطية على الإخفاقات المشينة لحرب غزة التي استمرت تسعة أشهر، والتي أدت إلى القتل الجماعي لعشرات الفلسطينيين. آلاف النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين مجرم لا يتردد".

وتابع: "لا شك أن جريمة النظام الصهيوني هذه ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران الإسلامية، وبركة جهود "شهيد القدس" الدكتور إسماعيل هنية ستساعدهم في الدفاع عن القضية والقضية. حقوق الأمة الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن هنية البالغ من العمر 62 عاما استشهد خلال الاستهداف الإسرائيلي، رفقة أحد من حراسه.