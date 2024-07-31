عاجل : إستشهاد إسماعيل هنية بغارة صهيونية على مقر إقامته في طهران
الصفحة الدولية

. الحرس الثوري يتوعد برد "قاس ومؤلم" على اغتيال هنية


أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، ان اسرائيل ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران.

وقال في بيان، "في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 11 أغسطس 1403م، المجاهد العظيم "السيد الدكتور إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المحترم وأحد حراس شجاعته استشهد في العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني الجبان والمجرم في مكان إقامته بطهران".

وأضاف: "أظهرت هذه الجريمة أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين، وبغض النظر عن القواعد والأنظمة الدولية، لم تقم بأي إجراء للتغطية على الإخفاقات المشينة لحرب غزة التي استمرت تسعة أشهر، والتي أدت إلى القتل الجماعي لعشرات الفلسطينيين. آلاف النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين مجرم لا يتردد".

وتابع: "لا شك أن جريمة النظام الصهيوني هذه ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وخاصة إيران الإسلامية، وبركة جهود "شهيد القدس" الدكتور إسماعيل هنية ستساعدهم في الدفاع عن القضية والقضية. حقوق الأمة الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن هنية البالغ من العمر 62 عاما استشهد خلال الاستهداف الإسرائيلي، رفقة أحد من حراسه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تعلن الحداد العام ثلاثة أيام على استشهاد إسماعيل هنية
. الحرس الثوري يتوعد برد "قاس ومؤلم" على اغتيال هنية
سماحة السيد الخامنئي : إسرائيل باغتيالها هنية مهدت لنفسها عقوبة قاسية ونرى أن من واجبنا أن نرد على من نفذ الاغتيال
بزشكيان معلقاً على اغتيال هنية: سيتم اتباع طريق المقاومة بشكل أقوى
عاجل المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يجتمع بمقر قائد الثورة الإسلامية بحضور قائد فيلق القدس
نجاة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني من عملية اغتيال
الدفاع الروسية تعلن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية!
الأمم المتحدة تسلط الضوء على وسائل التعذيب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين!
إيران تعلّق على اغتيال هنية: دمه لن يذهب هباء
فنزويلا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بيرو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك