سماحة السيد الخامنئي : إسرائيل باغتيالها هنية مهدت لنفسها عقوبة قاسية ونرى أن من واجبنا أن نرد على من نفذ الاغتيال

اعتبر قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمال طهران فجر اليوم، بأنه مهد الطريق لعقوبة قاسية ستتعرض لها إسرائيل.

وقال سماحته في بيان للتعزية بشأن اغتيال هنية وأحد حراسه الشخصيين في طهران "إن النظام الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية عليه، ونرى أن من واجبنا أن نرد على من نفذ الاغتيال وتعدى على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن الجريمة وقعت على أراضينا".

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن "اغتيال هنية حدث الساعة 2 فجر اليوم بتوقيت إيران في مقر إقامته شمال طهران"، مضيفة "الاغتيال جرى عبر استهدافه بقذيفة جوية في مقر إقامة خاص بجرحى الحروب شمال العاصمة".

فيما قالت الخارجية الإيرانية، إن التحقيقات من قبل المؤسسات المعنية في البلاد جارية لمعرفة أبعاد وتفاصيل حادثة اغتيال هنية".