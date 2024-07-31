بزشكيان معلقاً على اغتيال هنية: سيتم اتباع طريق المقاومة بشكل أقوى

نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي جرى اغتياله بصاروخ موجه في محل إقامته شمال العاصمة طهران فجر اليوم.

وقال بزشكيان في تدوينة له عبر منصة "إكس"، "تنعى إيران اليوم شريكها في الأحزان والأفراح والرفيق الدائم في درب المقاومة قائد المقاومة الفلسطينية الشجاع وشهيد القدس إسماعيل هنية".

وأضاف إن "العلاقة بين شعبي إيران وفلسطين الفخورين ستكون أقوى من أي وقت مضى، وسيتم اتباع طريق المقاومة والدفاع عن المظلومين بشكل أقوى من أي وقت مضى".

وشدد بزشكيان على أن إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة على حد قوله، لافتاً إنه "أمس رفعت يد الشهيد المنتصرة واليوم يجب أن أدفنه على كتفي".

وفي سياق متصل، قال مهدي فضائلي عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إن "عصابة القتلة الصهاينة تضيف كل يوم جريمة وشرًّا جديدين إلى ملفها الطويل المليء بالخراب".

وأضاف فضائلي: اغتيال هنية يعزز دافع الجماعات والشعوب في محور المقاومة، وخصوصًا مقاومة وشعب فلسطين، للقتال ضد الكيان الصهيوني والانتقام بشكل أكبر".

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن "اغتيال هنية حدث الساعة 2 فجر اليوم بتوقيت إيران في مقر إقامته شمال طهران"، مضيفة "الاغتيال جرى عبر استهدافه بقذيفة جوية في مقر إقامة خاص بجرحى الحروب شمال العاصمة".

فيما قالت الخارجية الإيرانية، إن التحقيقات من قبل المؤسسات المعنية في البلاد جارية لمعرفة أبعاد وتفاصيل حادثة اغتيال هنية".