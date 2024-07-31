نجاة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني من عملية اغتيال

أفادت تقارير سودانية، بنجاة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، من عملية اغتيال، اليوم الأربعاء، بعد هجوم بطائرات مسيرة.

وكان البرهان يشهد حفل تخريج دفعة من الكلية الحربية، لكنه خرج من المكان ووصل هو وطاقمه إلى بورتسودان، بحسب التقارير، وتصدت المضادات الأرضية للمسيرات أثناء الهجوم.

ويظهر فيديو متداول، حالة من الذعر في أحد المواقع وركض عدد من الأفراد بينما يظهر في الخلفية آثار انفجار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، نشرت صحفة القوات المسلحة السودانية على فيسبوك، صورا من حضور البرهان مراسم الحفل، وكتبت: رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يشهد باستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.