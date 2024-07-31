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الدفاع الروسية تعلن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية!


صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن بدء المرحلة الثالثة من تدريبات القوات النووية غير الاستراتيجية في روسيا، حيث ذكر البيان: بدأت المرحلة الثالثة من عملية تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية، وفقا لقرار الرئيس الروسي.

وأضاف: خلال هذه التدريبات، سيجري تدريب القوات المسلحة الروسية على الاستخدام العسكري للأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

وتابع: كجزء من هذه المرحلة، سيقوم أفراد التشكيلات الصاروخية في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى بتنفيذ مهام التدريب القتالي، والحصول على ذخائر تدريبية خاصة لتزويد أنظمة صواريخ "إسكندر-إم" بها، والتقدم سرا إلى مناطق المواقع المحددة استعدادا لإجراء عمليات الإطلاق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية  قد أفادت مطلع شهر مايو الماضي، أنه "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".

وكان بوتين أكد في حديث لوكالة "روسيا سيفودنيا" في مارس الماضي، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة".

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