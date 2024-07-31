الأمم المتحدة تسلط الضوء على وسائل التعذيب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين!

أوضح تقرير للأمم المتحدة عن وسائل التعذيب التي تستخدمها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 53 منهم، حيثذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أن آلاف الفلسطينيين أبعدوا قسرا عن غزة، وأحيانا من ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، وتم اقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم.

وذكر التقرير أن إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد المعتقلين، مضيفا أن ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين توفوا في مراكز احتجاز وسجون إسرائيلية.

وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـالأفعال المروعة ضد المعتقلين الفلسطينيين.