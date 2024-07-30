الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، اليمين الدستورية لرئاسة البلاد، خلال مراسم رسمية بمشاركة رؤساء دول وحكومات عدة.

وقال بزشكيان في كلمة له بعد تأديته اليمين الدستورية، إن "حكومته ستسعى من أجل رفع الحظر الاقتصادي على إيران"، متعهداً "بالالتزام بكل مبادئ الثورة الاسلامية ورؤية الإمام الخميني".

وأضاف، أن "سياسة حكومته الخارجية تعتمد على التقارب مع دول الجوار والوحدة الاقتصادية والسياسية"، لافتاً الى أن "بلاده لن تسمح باستمرار الوجود الأجنبي في منطقتنا".

وأوضح بزشكيان أن "حكومته ستعمل على تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال"، مبيناً أنه "من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان".