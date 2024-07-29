شرطة دبي تلقي القبض على مدير منظمة "ملائكة الموت"

ألقت شرطة دبي القبض على فيصل تاغي (24 عاما) هولندي الجنسية عقب صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه للاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر وإدارة منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي إن عملية القبض على المتهم تمت بالتعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول.

وتحركت شرطة دبي لإلقاء القبض على فيصل تاغي بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات الهولندية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية بصفتها السُلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي، حيث تم تحويله إلى النيابة العامة في دبي وتسليمه إلى السلطات القضائية المعنية وفق الإجراءات القانونية.

وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على والده رضوان تاغي في العام 2019، والذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا، والمدرجة على قوائم "الإنتربول" ويعد من أشد تلك العناصر لما هو منسوب إليه من جرائم دعت السلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر"، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، المسؤولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة منها جرائم الاغتيال والقتل.

كما يصنف والده رضوان تاغي من قبل الانتربول باعتباره أحد أخطر المطلوبين، وزعيم إحدى العصابات الأشد دموية في العالم، حيث رصدت السلطات الهولندية في ذلك الوقت مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه إلى أن تم ذلك على يد شرطة دبي، ويقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد في هولندا.

وأشاد رئيس وزراء هولندا ديك شوف بجهود الإمارات وتعاونها الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية، وذلك عقب تسلم السلطات الأمنية الهولندية من شرطة دبي المطلوب لديها فيصل تاغي.