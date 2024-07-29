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متواصل منذ الأربعاء.. حريق ضخم يلتهم غابات كاليفورنيا ورجال الإطفاء عاجرون عن السيطرة


أدت حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة وكندا إلى وضع ملايين الأشخاص أمام معضلة انخفاض جودة الهواء يوم الأحد.

ويكافح حوالي 3400 رجل إطفاء بمساعدة العديد من المروحيات لإخماد أكبر حريق غابات في كاليفورنيا لهذا العام.

وأشارت السلطات إلى أن حريق "بارك فاير" بدأ يوم الأربعاء عندما دفع رجل سيارة مشتعلة إلى واد في تشيكو ثم فر ليدمر ما لا يقل عن 134 مبنى.

ودمر حريق "بارك فاير" أكثر من 1430 كيلومترا مربعا من الأراضي في شمال كاليفورنيا منذ صباح يوم الأحد مما أدى إلى انتشار الدخان والضباب وانخفاض جودة الهواء في مساحة كبيرة من شمال غرب الولايات المتحدة وغرب كندا.

ولم يتمكن رجال الإطفاء سوى من احتواء 12 بالمائة فقط من الحريق الضخم حتى يوم الأحد، لكن انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة قد تساعد الطواقم في إخماد الحريق الذي أعاد إلى الأذهان حريق "كامب فاير" عام 2018 الذي دمر بلدة بارادايس القريبة وأدى إلى مصرع 85 شخصا وإحراق 11000 منزل.

وتلقت بارادايس والعديد من بلدات مقاطعة بوت الأخرى تحذيرات بالإخلاء يوم الأحد.

وكانت أولوية فرق الإطفاء في حريق "بارك فاير" إنقاذ الأرواح والممتلكات، لكن تحول هذا إلى مواجهة الحريق بشكل مباشر، حسبما قال جاي تريسي المتحدث باسم مقر "بارك فاير" لوكالة أسوشيتد برس".

وأضاف أن التعزيزات ستمنح رجال الإطفاء المحليين الراحة التي يحتاجون إليها بشدة، حيث عمل بعضهم بلا توقف منذ اندلاع الحريق يوم الأربعاء.

وأكد جاي تريسي أن الحريق فاجأ الكثير من الناس باتساع نطاقه

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Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
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