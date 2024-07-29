الصفحة الدولية

خبير: نتنياهو حصل على "الشرعية الأمريكية" للإبادة الجماعية في غزة


قال الدكتور علي الأعور خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حادث مجدل شمس في الجولان، مرتبط بشكل مباشر بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وبخطابه أمام الكونغرس.

وأضاف الأعور، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "المشرعين في الكونغرس الأمريكي كانوا يطلبون رضا نتنياهو وكأنه هو من يحدد الرئيس الأمريكي الجديد وكانوا بحاجة إلى نتنياهو سواء كانوا في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ولكن الأخير حقق نقطة واحدة أنه تمكن من الحصول على الشرعية الأمريكية للمذابح والمجازر والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة".

وأوضح أن "نتنياهو بعد لقائه مع الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن أضاف شرطا جديدا لصفقة تبادل الأسرى من أجل منع صفقة التبادل الأسرى".

وقال الخبير المصري إن حادثة مجدل شمس واستشهاد أكثر من 38 فلسطينيا في مستشفى ميداني في مدرسة في دير البلح، يؤكد أن نتنياهو ذاهب إلى التصعيد العسكري وإلى مزيد من قتل الأطفال الأبرياء المدنيين.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير: نتنياهو حصل على "الشرعية الأمريكية" للإبادة الجماعية في غزة
إيران.. تعيين محمد رضا عارف نائبًا أول للرئيس بزشكيان
رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي تحتوي على فيروس "الطاعون"
ايران تحذر اسرائيل من أي مغامرة جديدة تجاه لبنان
ايران تقيم حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان
بعد تعطل القطارات قبل أيام، انقطاع في التيار الكهربائي في باريس
صحيفة تركية تكشف مكان وموعد لقاء أردوغان والأسد
إيران: إغلاق جميع المراكز الحكومية والبنوك!
تقليص الدوام الرسمي في المؤسسات الايرانية بسبب موجة الحرارة الشديدة
"إف بي آي" يشكك بإصابة ترامب برصاصة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
جبار عبدالزهرة : علام هذا الاحتجاج وامريكا تستعمركم ارضا وشعبا منذ الحرب العالمية الثانية بعد ضرب بلادكم بمقبلتي هيروشيما ونكزاكي ...
الموضوع :
طوكيو تحتج على اعتداء جندي أمريكي على فتاة يابانية جنسيا
علاء سلمان : احسنتم عظم الله لكم الاجر ...
الموضوع :
الحسين ليس للشيعة وحدهم....بقلم: عبدالعزيز حسن آل زايد * كاتب من أحرار القطيف
فيسبوك