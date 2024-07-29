خبير: نتنياهو حصل على "الشرعية الأمريكية" للإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور علي الأعور خبير الشؤون الإسرائيلية، إن حادث مجدل شمس في الجولان، مرتبط بشكل مباشر بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن وبخطابه أمام الكونغرس.

وأضاف الأعور، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "المشرعين في الكونغرس الأمريكي كانوا يطلبون رضا نتنياهو وكأنه هو من يحدد الرئيس الأمريكي الجديد وكانوا بحاجة إلى نتنياهو سواء كانوا في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، ولكن الأخير حقق نقطة واحدة أنه تمكن من الحصول على الشرعية الأمريكية للمذابح والمجازر والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة".

وأوضح أن "نتنياهو بعد لقائه مع الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن أضاف شرطا جديدا لصفقة تبادل الأسرى من أجل منع صفقة التبادل الأسرى".

وقال الخبير المصري إن حادثة مجدل شمس واستشهاد أكثر من 38 فلسطينيا في مستشفى ميداني في مدرسة في دير البلح، يؤكد أن نتنياهو ذاهب إلى التصعيد العسكري وإلى مزيد من قتل الأطفال الأبرياء المدنيين.