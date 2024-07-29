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إيران.. تعيين محمد رضا عارف نائبًا أول للرئيس بزشكيان


عين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد (28 تموز 2024) القيادي الإصلاحي محمد رضا عارف بمنصب النائب الأول للرئيس، وذلك بعد ساعات من تنصيب بزشكيان من قبل المرشد علي خامنئي.

، ولم يرشح عارف نفسه للانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، فيما أعلن دعمه للمرشح مسعود بزشكيان الذي فاز بالانتخابات.

وعارف هو زعيم تيار المستقبل المنضوي في جبهة الإصلاحات ويعد من أبرز الشخصيات السياسية في إيران ضمن معسكر الإصلاحيين.

ويبلغ عارف من العمر 73 عاماً، وهو مهندس وأكاديمي، شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية من 2001 حتى 2005 في عهد الرئيس محمد خاتمي، وهو حالياً عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.

وكان عارف عضواً بالبرلمان في الدورة العاشرة في طهران ورئيس كتلة المستقبل في البرلمان، وفي عام 1994 تسلم رئاسة جامعة طهران لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 2013 ترشح للانتخابات الرئاسية لكن انسحب منها لصالح الرئيس السابق حسن روحاني، بعدما إقناعه بذلك زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.

 

واقترح عليه حسن روحاني في الولاية الأولى من حكومته تسلم منصب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن رفض تسلم أي منهما.

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Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
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